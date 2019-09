GdS - Conte continua a puntare sull'attaccante: i motivi

Lukaku al centro del progetto di Conte: questa la notizia lanciata dalla "Gazzetta dello Sport", che spiega la scelta del tecnico di puntare ancora sul belga:



"Ed è proprio intorno al belga che l’Inter costruirà l’undici anti derby. Lukaku ha bisogno di giocare, ha bisogno di aumentare il minutaggio nelle gambe: la sua stagioneèiniziata il 9 agosto, prima di quella data gli allenamenti con lo United non erano certo stati intensi.Ec’è poi un discorso di squadra da affrontare: l’Inter è alla quarta partita di un progetto molto diverso rispetto al passato, che mette dentro molti calciatori nuovi. È un processo di crescita che non si conclude in un giorno.



Questo è l’alibi che concede Conte ai suoi. Questo non significa che il tecnico, dopo aver dormito ad Appiano dopo la partita con la Slavia, non abbia sottolineato conforza alla squadra la necessità di un approccio diverso al match. In sostanza, la delusione pubblicamente ammessa dopo il match è stata ribadita ieri ai giocatori adAppiano. Troppo vicino il derby per permettersi nervosismi individualiocali collettivi sul piano delle motivazioni".