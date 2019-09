GdS - Conflitto tra due giocatori dopo Inter-Slavia Praga: la vicenda

Lukaku-Brozovic: tensione tra i due: questa la notizia lanciata dalla Rosea, che spiega nell'edizione odierna la vicenda tra i due.



Lukaku ha parlato ai compagni, facendo riferimento a un match non andato per il verso giusto. L’ha fatto in maniera accorata, ha chiesto un atteggiamento più offensivo, in sostanza invitando tutti a seguire il piano tattico di Conte.



La cosa non è però andata giù a Brozovic:il croato ha letto nelle parole di Lukaku dei riferimenti personali, tra i due sono volate parole non proprio amichevoli e si è sfiorato il contatto. Brozovic ha voluto affrontare testa a testa Lukaku, i due poi sono stati divisi dai compagni, non si è arrivati alle mani per intendersi. Una reazione scomposta del croato, che in passato ha avuto qualche problema anche con il nove che non c'è più, Icardi".