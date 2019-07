GdS - Con Godin si alza l'asticella in difesa. Sorride Conte

Godin ieri ha salutato i suoi nuovi tifosi. Il centrale ex Atletico Madrid è finalmente un giocatore nerazzurro, con Antonio Conte che sorride nell'avere in rosa un centrale di spessore utile per la difesa a tre. Difesa che adesso, stando alle indiscrezioni della "Gazzetta dello Sport", si appresterebbe a fare un salto di qualità grazie all'approdo dell'ex Colchonero:





"È nata la GDS, che sulla carta ha da invidiare alla BBC juventina solo automatismi da affinare nel tempo, più la lunga serie di vittorie centrate (non un dettaglio). Skriniar e De Vrij hanno già dimostrato nell’ultima stagione di essere complementari e affiatati: lo slovacco è forte sull’anticipo, insuperabile nell’uno contro uno frontale, irruento nel senso buono del termine. L’olandese ha senso della posizione, un ottimo timing che gli permette di tappare buchi, intelligenza tattica per fare il centrale anche a tre. Sa aspettare e accompagnare l’attaccante, motivo per cui subisce pochissimi dribbling. Entrambi sanno giocare la palla in costruzione e nella scorsa stagione sono stati chiamati spesso a farlo. In questo contesto (che ha visto tutto sommato poche sbandate, e sempre «di squadra»), si inserisce Diego Godin. In difesa il suo punto forte sono probabilmente i duelli di testa: ne perde pochi, elevazione e capacità di «sentire» l’avversario lo rendono specialista. Ma, come Sergio Ramos, sa scrivere pagine importanti anche nell’area avversaria: qualcosa degli inizi in patria da attaccante è rimasto, il resto lo fa il timing sulle palle alte: 27 gol complessivi con l’Atletico, l’85 per cento segnati di testa. L’anno scorso i due interisti si sono fermati a 2 complessivi, entrambi di De Vrij".