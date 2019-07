GDS - Colpo dal Real Madrid: ruolo delicato, al lavoro dopo ferragosto

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al nuovo "colpo" dirigenziale in casa nerazzurra. L’Inter ha un nuovo direttore commerciale: si tratta di Jaime Colas ed arriva dal Real Madrid.

L’obiettivo del presidente Zhang è quello di far crescere i ricavi e avvicinarsi al miliardo di fatturato come i top club al mondo, come dichiarato dallo stesso presidente in una recente intervista.

Colas ha contribuito al boom del fatturato del Real Madrid in questi anni, “sarà operativo a Milano dopo ferragosto e avrà un compito molto delicato: curerà lui la ricerca di nuovi sponsor”, spiega la rosea.