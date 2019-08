GdS - Cessione di un big in fase di stallo. La situazione

Mauro Icardi continua ancora ad essere un caso nelle parti di Appiano Gentile: l'attaccante argentino è sulla lista cessioni del club nerazzurro, anche se ancora nessuna proposta e lusinga sembrerebbe averlo convinto a lasciare Milano.



Secondo quanto affermato dalla "Gazzetta dello Sport" il Monaco avrebbe avanzato un'offerta di sessanta milioni all'Inter, ma come si legge sempre dalle colonne della Rosea tutto dipenderebbe dalla volontà di Maurito:



"Il club del Principato si è fatto avanti ma tutto dipende dalla volontà di Icardi, che adesso però è chiamato a prendere una decisione. Il campionato è alle porte e la Juve non ha mai avanzato una proposta all'Inter, che a quel punto punterebbero a uno scambio con Dybala. Napoli e Monaco però non potranno aspettare in eterno e si aspettano un segnale la prossima settimana".