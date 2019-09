GdS - Cessione dell'attaccante sempre lontana: la situazione

Mauro Icardi sempre più lontano dalla cessione: questa la notizia lanciata dall'edizione odierna della Rosea, che sottolinea come la situazione tra l'argentino e il club sia decisamente complicata. Ecco quanto riportato:



"In guerra ma con la possibilità concreta di restare insieme anche dopo la fine del mercato. La nuova puntata della telenovela Mauro Icardi, che ha fatto causa all’Inter chiedendo al Collegio Arbitrale il reintegro nella parte tattica degli allenamenti e un risarcimento danni di 1,5 milioni (il 20% dello stipendio lordo dell’argentino), ha ulteriormente complicato la strada che può portare l’ex capitano lontano da Milano.



Mauro produce 41 prove, cita i casi di Puggioni del Chievo e Albertazzi del Verona e chiama a testimoniare i compagni. Una serie di punti che non hanno scalfito la posizione dell’Inter, così come era successo dopo la diffida che Icardi aveva fatto arrivare alla società l’11 agosto in cui già si chiedeva il reintegro negli allenamenti. I nerazzurri hanno messo Mauro fuori dal progetto a inizio luglio e, come ripetuto sempre dal club, non sono mai andati contro il contratto collettivo. Per l’Inter le accuse dell’argentino non hanno fondamento. Visto che Mauro, ad esempio, avrebbe preferito non seguire la squadra nel tour asiatico e a inizio agosto si sarebbe rifiutato di allenarsi coi compagni, rimanendo in palestra da solo senza giustificati motivi. A volte l’argentino non è stato escluso dalla parte tattica: in questo caso, comunque, c’è sempre il diritto dell’allenatore di scegliere chi fa le partitelle. Tutto ampiamente dentro i limiti, così come ribadito anche da Antonio Conte”.