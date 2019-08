GdS - Carnevale si esprime su Icardi. Le dichiarazioni

Andrea Carnevale, ex calciatore del club partenopeo attualmente di De Laurentiis, si è espresso ai microfoni della Rosea in merito ad un approdo di Icardi al Napoli e al suo possibile impatto nell'undici di Ancelotti. Ecco quanto dichiarato al noto quotidiano sportivo:





"Mauro è un serpente d'area, è talmente intelligente che riesce sempre a posizionarsi là dove arriverà il pallone. per il gioco che sviluppa il Napoli sarebbe l'ideale.



Il lavoro degli esterni lo esalterebbe ancora di più. Tenuto sulla linea dei difensori, Mauro diventerebbe micidiale".