(GDS) Cambio di rotta su Icardi dopo il vertice di ieri a Nanchino. Il punto

La Gazzetta dello Sport ha riportato questa mattina le parole pronunciate da Marotta al termine del vertice di ieri in Cina.

La novità riguarderebbe le due trattative in uscita più importanti. "Su Nainggolan e Icardi qualcosa si sta muovendo". Queste le parole dell'ad.

Tuttavia è arrivato anche un altro diktat dalla società proprio in riferimento all'ex capitano. Suning ha chiesto a Marotta di non svendere il giocatore. Ragione per la quale non si prenderanno in considerazione offerte inferiori ai 60 milioni di euro, altrimenti Icardi può anche restare da separato in casa.