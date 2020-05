(GdS) Calciomercato Inter, richieste per il difensore: Marotta ha un piano

Nonostante l'emergenza Coronavirus l'Inter continua a lavorare sul mercato in uscita: i nerazzurri cercano di monetizzare per provare poi a reinvestire un tesoretto succoso nelle altre operazioni utili per rinforzare la rosa. Nonostante la situazione emblematica ed enigmatica legata ai riscatti, tiene banco anche il futuro di un giovane difensore cresciuto a Interello. Marotta adesso ha un piano, date anche le richieste di molte squadre per il potenziale campioncino nerazzurro.



Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport l'Atalanta starebbe pensando a Vanheusden per la difesa. Il giocatore piace molto agli orobici, con l'Inter che però non fa sconti sul cartellino del centrale (al momento valutato sui 12 milioni). Una cifra che però non sarà facilmente spendibile per il club di Percassi, ma se la situazione dovesse cambiare non è esclusa una vera e propria trattativa per addolcire l'accordo.



Vanheusden è al momento in prestito allo Standard Liegi, con quest'ultimo in gravi difficoltà economiche a causa della diffusione del virus che ha messo in ginocchio il mondo del pallone. Oltre all'Atalanta e ai vari top club europei ci sarebbe anche la Samp, con l'Inter che valuta il futuro del giovane prospetto mantenendo un diritto di opzione di riacquisto.