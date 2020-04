(GdS) Calciomercato Inter, Marotta insiste: tutti i nomi chiesti nell'affare

Lautaro Martinez continua ad essere al centro del mercato: il centravanti argentino piace molto al Barcellona, che adesso medita l'offensiva per strapparlo ai nerazzurri. L'Inter però non vuole farsi cogliere impreparata, con Marotta che adesso ragiona sulle possibili pedine di scambio con la dirigenza catalana. I blaugrana però sono stati avvisati: per vedere Lautaro sotto i riflettori del Camp Nou serve pagare la clausola, con Suning che al momento si dimostra inamovibile in merito a un ipotetico sconto sul cartellino dell'argentino.



L'Inter cerca di sondare il terreno per diversi giocatori nella scuderia del Barça: resta sullo sfondo il solito Vidal, e al tempo stesso resterebbe viva la pista che porterebbe ad Antoine Griezmann. Il francese, stando a quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di InterDipendenza.net, sembrerebbe un obiettivo al momento difficile da raggiungere ma secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport l'ex Atletico Madrid potrebbe diventare seriamente una priorità nella trattativa con il club spagnolo. L'ingaggio è molto alto (17 milioni) ma non sarebbe da escludere anche l'ipotesi di un prestito.



Nel frattempo torna in voga un altro identikit: quello di Pierre-Emerick Aubameyang. Il gabonese è stato pagato 70 milioni dall'Arsenal, ma i nerazzurri potrebbero aggiudicarselo spendendo la metà. Il contratto scade nel 2021, ma nonostante questo la pista potrebbe rivelarsi percorribile. Tutto dipenderà dal destino di Lautaro, al momento corteggiato dalle sirene catalane.