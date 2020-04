(GdS) Calciomercato Inter, Marotta gioca d'astuzia: la richiesta al club

Lautaro Martinez continua ad essere sempre nel mirino del Barcellona: "El Toro" piace molto al club di Bartomeu, con quest'ultimo che non molla la presa per il centravanti albiceleste. L'Inter però non ha alcuna intenzione di fare sconti e per riuscire a strappare il calciatore ai nerazzurri serve la cifra della clausola (poco più di 100 milioni). I blaugrana insistono, ma Marotta gioca d'astuzia chiedendo al club spagnolo un cartellino con la stessa valutazione di Lautaro.



Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport l'Inter avrebbe chiesto al Barcellona il profilo di Griezmann come pedina per addolcire l'accordo nell'affare Lautaro. Una partenza del francese è tutt'altro che remota: "Le Petit Diable" non starebbe vivendo un buon rapporto con la piazza catalana e potrebbe quindi lasciare il Camp Nou di fronte a una proposta convincente.



L'unico problema è legato all'ingaggio del francese: Griezmann prenderebbe 17 milioni, una cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza targata Suning e che al momento non sarebbe per niente raggiungibile a causa anche dell'emergenza Coronavirus. Servirà sicuramente un aiutino da parte dell'ex Atletico per rendere l'approdo possibile, e le dichiarazioni del calciatore nell'ottobre scorso lasciano sognare i tifosi. "Conte? E' uno dei migliori allenatori al mondo", disse Griezmann. E queste parole sembrerebbero un assist verso l'ambiente nerazzurro.