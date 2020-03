(GdS) Calciomercato Inter, decisione presa su Lautaro: il punto

L'Inter dovrà cercare di scacciare i rumours su Lautaro Martinez. Il centravanti argentino piace molto ai top club europei, come ad esempio il Barcellona che non starebbe mollando la presa in merito all'ipotetico trasferimento de "El Toro" in Catalogna. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il giocatore non ha mai chiesto di andare via: a Milano si trova bene, tanto che durante questa emergenza dovuta alla diffusione del Coronavirus ha deciso di restare in Italia.



I nerazzurri hanno le idee molto chiare sul suo futuro: il club targato Suning starebbe proponendo all'argentino un ingaggio super in modo tale da rispedire al mittente le voci che vorrebbero l'attaccante lontano da San Siro. Non solo: stando sempre alle indiscrezioni della rosea l'Inter non ha alcuna intenzione di abbassare il prezzo (112 milioni) e inoltre non accetterebbe contropartite tecniche nella trattativa. In caso di cessione ai blaugrana dell'attaccante Marotta e Ausilio opterebbero solo per il pagamento cash, oltre soltanto a un cartellino nell'accordo tra le due dirigenze.



L'Inter è pronta a blindare Lautaro, riconoscendogli un ingaggio top e cercando di non cedere alle tante sirene tentatrici del calciomercato. Oltre al Barcellona c'è anche il Manchester City, ma tra le due squadre quella spagnola sembrerebbe in forte pressing. Dirigenza capitanata da Zhang al lavoro, ma se il numero dieci allenato da Conte dovesse lasciare Milano sarebbe solo per raggiungere Messi & Co..