(GdS) Calciomercato Inter, Conte pronto a riaccogliere due pedine: il punto

Antonio Conte potrebbe ritrovare nuovamente in rosa Perisic e Nainggolan: i due centrocampisti sono stati rispettivamente ceduti in prestito al Bayern e al Cagliari ma adesso i loro destini sembrerebbero essere cambiati, col tecnico salentino che potrebbe quindi riaccogliere ad Appiano Gentile due elementi interessanti per rinforzare la mediana.



Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport ci sarebbe stata un'apertura da parte di Conte al ritorno dei due giocatori: Nainggolan andrebbe a colmare una lacuna sulla mediana, mentre Perisic potrebbe essere forse l'esterno adatto per il 3-5-2 (modulo mai cambiato dal tecnico).



L'Inter ci pensa, complice anche il fatto che Steven Zhang non ha alcuna intenzione di fare sconti sul riscatto delle sue due pedine. In questo caso si aprirebbe uno scenario clamoroso che permetterebbe ai nerazzurri di avere due rinforzi ritrovati in casa.