GdS - C'è una big su Icardi, possibile la cessione alla fine di agosto

"Il nuovo scenario in casa Napoli porta con ancora più forza Icardi verso la Juve. Non sarà una cosa rapida, questo è certo (...) anche se all'Inter chiudere in tempi brevi servirebbe eccome per accontentare Conte. In tempi brevi è un'utopia". Questo quello che si legge dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la trattativa Icardi potrebbe entrare nel vivo solo alla fine del mercato.



Il nuovo scenario a Napoli cambia le carte in tavola, con adesso l'argentino che sembrerebbe indirizzato verso Torino. La Juve attende, l'Inter valuta anche se una buona riuscita dell'affare in tempi brevi sarebbe alquanto lontana.





Icardi-Juve: cessione ad agosto?