GdS - C'è ottimismo per l'arrivo del giocatore. I dettagli

Cresce l'ottimismo per l'arrivo di Sanchez a Milano: secondo la Rosea l'Inter spera di ricevere oggi l'ok dello United per il cileno, come riferito dall'edizione odierna del noto quotidiano sportivo:





"Marotta segue tutto da Milano e aspetta un segnale dal Manchester United per chiudere l’affare al più presto e dare ad Antonio Conte un nuovo attaccante. Il lavoro diplomatico è affidato direttamente a Fernando Felicevich, l’agente della stella cilena che da giorni è ormai di base a Londra, dove lo United ha i suoi uffici di rappresentanza legati alle operazioni di mercato.



Ed è lì che Felicevich sta portando avanti la missione per il trasferimento di Sanchez a Milano: l’offerta dell’Inter è di prestito secco con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni e ci sta che il Manchester possa chiedere un piccolo indennizzo (2-3 milioni) sotto forma di prestito oneroso, visto che comunque ha già dato l’ok a partecipare per metà sul pagamento dell’ingaggio da oltre 15 milioni netti. Probabilmente è questo uno dei punti che rallenta il buon esito dell’operazione: niente di grave comunque, tant’è che dal quartier generale nerazzurro non filtra particolare apprensione. L’Inter resta ottimista e spera di ricevere oggi il via libera dal Manchester per il trasferimento di Sanchez“.