(GDS) Buona notizia per l'Inter in vista della gara contro il Barcellona?

Questa sera l'Inter sarà impegnata in una delicata gara contro la lazio, e sabato farà visita alla Sampdoria, ma in parte il pensiero è già a mercoledì, quando affronterà il Barcellona.

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha riportato la notizia dell'infortunio di Messi, che per forza di cose è in dubbio per la gara di Champions che andrà in scena tra 7 giorni.

L'argentino ha un fastidio alla coscia. Si tratta quindi un un problema diverso rispetto a quello che lo ha tenuto fuori nelle prime gare della stagione (che riguardava invece il soleo). Nei prossimi giorni sono attesi degli esami che daranno cerezza sui tempi di recupero.