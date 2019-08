GdS - Brusca frenata nella trattativa, i nerazzurri però non mollano la presa

Edin Dzeko sembrerebbe al momento lontano dall'Inter. Il centravanti bosniaco sarebbe un pallino di Fonseca in vista della prossima stagione, con i nerazzurri che potrebbero subire una beffa clamorosa in questa finestra di mercato.

I tempi non sarebbero stati accelerati dopo un brusco stop nell'affare in merito ad un rilancio del congiunto Suning che, come ormai è risaputo, è da tempo sulla punta tanto richiesta da Conte.



L'attaccante della Roma ha giocato con la fascia di capitano l'ultima amichevole dei giallorossi, ed ha inoltre ricevuto gli elogi del neo-tecnico dei capitolini. Doccia fredda per la Beneamata, che nonostante questo non molla la presa. Ecco quanto affermato dalla Rosea:



"Nell'ultimo faccia a faccia di lunedì i vertici di Inter e Roma hanno chiuso il dialogo con un sostanziale stop, a dispetto del rialzo nerazzurro. Del resto i giallorossi vogliono trovarne il sostituto prima di definire la cessione. E il freno di Icardi, oltre a quello di Higuain, ingarbuglia la matassa. Eppure Marotta e Ausilio considerano primaria la pista romana ben sapendo che Conte non vede l'ora di avere ai suoi ordini il centravanti tanto desiderato ai tempi del Chelsea".