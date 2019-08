GdS - Boninsegna vota per la coppia Ronaldo-Icardi. Le sue parole

Roberto Boninsegna, meglio noto come Bonimba, si esprime sulle colonne della "Gazzetta dello Sport" in merito all'ipotetica coppia Ronaldo-Icardi. Ecco quanto affermato dall'ex calciatore sulle pagine della Rosea.



"Perché si completano perfettamente. Uno sta in mezzo e l'altro spazia: si inserisce soprattutto da sinistra ma anche dall'altro lato. Non devono sfiancarsi troppo perché conta essere lucidi sottoporta.



La storia di Cristiano ci insegna che non solo gioca bene con giocatori come Mauro, ma ne ha quasi bisogno per rendere al massimo. Li vedo bene insieme con un trequartista dietro: un classico gioco da prima e seconda punta".