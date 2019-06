(GDS) Blitz di Ausilio. Il giocatore ora è ad un passo

Edin Dzeko sembra essere davvero ad un passo dal diventare un giocatore dell'Inter. Ieri Ausilio, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha incontrato la dirigenza giallorossa.

L'accordo con il giocatore è stato raggiunto da tempo. Il bosniaco percepirà 4 milioni di euro a stagione, ossia una cifra leggermente inferiore rispetto a quella che gli è stata garantita nella capitale. Per chiudere definitivamente l'affare manca l'accordo tra i club, con la Roma che vorrebbe individuare un giovane da inserire come contropartita.

Ma perché l'Inter vuole chiudere per Dzeko? ."L’impressione è che abbia ancora parecchio da dare, soprattutto in Europa. Una prova? Nell’anno solare 2018, con 10 reti all’attivo, è stato il cannoniere principe della Champions League, a pari merito con Robert Lewandowski del Bayern Monaco. Un modo come un altro per far capire che i trentenni, anche nel calcio, non hanno nessuna voglia di essere rottamati".