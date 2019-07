GdS - Blitz dei nerazzurri per chiudere il colpo. La situazione

Si sa: Romelu Lukaku è da tempo sulla lista della spesa di Marotta e Zhang. Il centravanti belga piace molto ai nerazzurri che, dopo i vari incontri con l'agente del giocatore, avrebbero programmato un blitz per accelerare la trattativa e per strappare l'ex Anderlecht ai Red Devils. Ecco quanto affermato dalla "Gazzetta dello Sport":



"Il centravanti belga è partito con il Manchester United per la tournée in Australia e Asia: la sua convocazione non cambia niente, Marotta è pronto a incontrare i vertici del club inglese per presentare l’offerta e provare a chiudere, puntando a uno sconto dello United, che parte dalla cifra monstre di 83 milioni di euro. Questa settimana dovrebbe esserci il blitz".