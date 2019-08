GDS - Biraghi Dalbert, lo scambio è ancora in standby: i motivi

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sul mercato dell'Inter e sullo scambio Dalbert-Biraghi: la Fiorentina avrebbe provato a convincere il brasiliano, nella giornata di ieri, ad accettare il trasferimento a Firenze.

“Se sul fronte Sanchez non si registrano novità, lo stesso vale per la trattativa con la Fiorentina per uno scambio di prestiti che porterebbe Dalbert in viola e Biraghi nuovamente alla Pinetina.

Il giocatore sembra preferisca ancora Nizza, sebbene il club rossonero abbia cambiato obiettivo e stia ad un passo dal chiudere con il PSG per Nsoki."