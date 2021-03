GdS - Barella-Man calcio di rigore? La moviola della rosea

"Proteste del Parma in avvio, quando al 6' Man cade in area di rigore nerazzurra dopo un contatto con Barella. In realtà è il romeno a calciare la gamba del centrocampista dell'Inter e Pasqua, molto vicino all'azione, lascia correre", scrive la Gazzetta dello Sport.

Giusto dunque non assegnare il calcio di rigore, è Man a colpire Barella e non viceversa, proprio come successe in Coppa Italia, durante Juventus-Inter, nello scontro Lautaro-Bernardeschi.