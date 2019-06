GdS - Ausilio svela un dettaglio sul mercato e su Conte. Le dichiarazioni

Piero Ausilio, a Cesena direttamente dal palco de ‘La Regione scende in campo’, evento allestito in piazza per parlare di calcio, sport e cultura. Dopo le dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport, la "Gazzetta dello Sport" riprende nell'edizione odierna altre parole sul mercato dei nerazzurri:

“Il nostro mercato sarà più di qualità che di quantità. Antonio Conte apprezza la rosa. E mi chiama dieci volte al giorno per chiedere aggiornamenti“.



L'Inter è al lavoro per assicurare all'ex tecnico di Juve e Chelsea una rosa competitiva, con il ds che ha svelato un dettaglio sul parere del nuovo allenatore della Beneamata sull'organico a disposizione in vista della prossima stagione.