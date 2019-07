GdS - Attenta Inter, una tua rivale è in pole per l'attaccante

La Juventus sembrerebbe aver sorpassato l'Inter per Romelu Lukaku. I bianconeri hanno proposto Dybala, contropartita molto gradita dal club inglese. L'argentino però si vede sempre con la casacca bianconera, ma come affermato dalla "Gazzetta dello Sport" i due club mantengono i contatti data l'operazione conveniente ad entrambi dal punto di vista finanziario. L'Inter non modifica la sua offerta:





La Juventus e lo United parlano dello scambio tra Lukaku e Dybala che potrebbero scambiarsi la maglia con un conguaglio contenuto. L’accordo con Romelu sull’ingaggio non sarebbe un problema: un accordo di massima si può già ipotizzare. Il fatto è che l’operazione sarebbe conveniente per entrambe da un punto di vista finanziario, oltre che tecnico. Forse, finanziario più che tecnico. Lo United per Lukaku chiede oltre 80 milioni e sembra deciso a non accettare di meno. La Juventus, invece, con la cessione di Dybala potrebbe mettere a bilancio una grossa plusvalenza, non lontana dai 70 milioni. Questo, anche considerando lo stallo della trattativa tra Cancelo e il Manchester City, permetterebbe di fare un grosso passo avanti in un’estate delicata, in cui gli acquisti devono essere bilanciati con le cessioni. L’ostacolo alla chiusura, apparentemente, resta la volontà di Dybala. Paulo ha detto alla Juventus di voler restare e si è sempre immaginato in bianconero, al massimo in Liga, più che in Premier League. Accetterebbe la cessione, certo non la promuoverebbe anche perché lo United non pare la squadra per lui. L’Inter a questo punto è decisamente in seconda fila. Ha fatto la sua offerta (60 milioni più 5 di bonus), inferiore alla richiesta dello United, e da lì non intende muoversi".