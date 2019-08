GdS - Attenta Inter, il giocatore potrebbe ricorrere a vie legali

Icardi-Inter: possibili le vie legali. Questa la notizia lanciata dalla Rosea nell'edizione odierna, che sottolinea come l'argentino voglia fare causa al club:



"L’argentino non si sposta. E così immaginare un trasloco in maglia bianconera o a Napoli diventa sempre più complicato. Icardi continua a rifiutare qualsiasi scenario che non sia rimanere ad Appiano, anche se consapevole che il club non farà marcia indietro sulla decisione di escluderlo dal progetto tecnico. Sullo sfondo della faccenda è evidente come non possano essere esclusi strascichi legali. Che Icardi possa intentare una causa per mobbing contro la società è in fondo eventualità che neppure l’Inter esclude.



L’obiettivo, evidentemente, sarebbe per Icardi quello di ottenere la rescissione del contratto, così poi da essere libero di sceglier eventualmente il suo futuro. È lo scenario peggiore, che l’Inter non si augura. C’è ancora la speranza di una cessione, in casa nerazzurra. E se la via per lo scambio con Dybala resta assai complicata, c’è un De Laurentiis ancora possibilista sulla riuscita dell’operazione. Il Napoli ha di fatto bloccato Llorente, ha il piano B già pronto. Ma se non chiude per lo spagnolo, è perché in fondo coltiva ancora una piccola speranza che Icardi possa cambiare idea. I segnali di ieri, in verità, vanno nella direzione opposta. E il tempo stringe: venerdì è la deadline, passata la quale l’«io resto qui» di Mauro sarà davvero realtà".