(GdS) Asta per Kumbulla, ma l'Inter è sempre in vantaggio

Tutti pazzi per Kumbulla: dopo l'Inter anche Juventus, Lazio e Borussia Dortmund sembrerebbero aver messo gli occhi sul centrale scaligero. Il classe 2000 è uno dei migliori prospetti del nostro campionato e per lui si potrebbe scatenare un'asta senza esclusioni di colpi. Nonostante questo i nerazzurri sarebbero sempre i favoriti nella corsa al baby-stopper albanese: unico nodo il prezzo.



Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il presidente del Verona Setti vorrebbe far alzare notevolmente la cifra del trasferimento di Kumbulla. Il patron gialloblu vorrebbe incassare un tesoretto succoso, anche se in tempi di Coronavirus la strategia adottata dal club veronese potrebbe rivelarsi un autogol. Nel frattempo però i club bussano alla porta del Verona, con l'Inter che potrebbe offrire una combinazione soldi + giocatori per addolcire l'accordo. Salcedo e Dimarco i papabili come contropartite tecniche, questi già in prestito al club scaligero. Non solo: Juric vorrebbe tenere per un altro anno il giocatore stabilendo 30-35 milioni come base per lasciare andare il difensore ormai diventato oggetto del desiderio anche dei club stranieri.



Dortmund e Lipsia sono indietro nella corsa al calciatore, fuoco di paglia invece l'interesse della Juventus. Inter e Lazio sembrerebbero essere i club più interessati, con i biancocelesti che non avrebbero intenzione di mollare. Tare potrebbe convincere Kumbulla a sposare il progetto di Lotito e inoltre stuzzicherebbe l'idea di una difesa a tre guidata da Simone Inzaghi (sistema adottato dal Verona). Da Roma non demordono, l'Inter resta in vantaggio: è duello per il centrale che ha ammaliato la Serie A.