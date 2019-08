(GDS) Arriva il primo contatto per la cessione di Icardi. Proposto uno scambio

Nel week-end ci sarebbero stato un contatto telefonico tra Marotta e Paratici. Questo quanto svelato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina. Inevitabile che si sia parlato di Icardi, anche se la vera notizia è che il rapporto tra i due si starebbe ricucendo.

“La conversazione, per ora, è stata telefonica e non poteva essere altrimenti. In effetti dopo l’imbarazzo iniziale, dovuto anche alla casualità dell’approccio, il ghiaccio s’è rotto in pochi secondi. E gli amici di entrambi assicurano che è scappata pure qualche battuta, con i sorrisi di una volta. Il dialogo è partito senza particolati accelerazioni apparenti. Non c’è stato il tempo per abbozzare una trattativa, non è stato ancora fissato un appuntamento per un ancor più significativo faccia a faccia".

Marotta farebbe lo scambio con Dybala senza pensarci due volte, mentre in casa Juventus l'idea sarebbe un'altra. Paratici vorrebbe pagare 35 milioni cash per l'argentino, aggiungendo il cartellino di Mandzukic.

"Una strada che ovviamente non piace ai nerazzurri. Ma sino a quando i due dirigenti non ne parleranno direttamente questa è solo un’ipotesi. Nessuno vuole chiudere in fretta una porta che è stata appena riaperta. E con fatica. Nei prossimi giorni basterà qualche movimento collaterale per agevolare un approfondimento tra Inter e Juve. È nell’interesse di tutti”.