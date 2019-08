GdS - Altobelli si esprime sulla coppia Ronaldo-Icardi. Le dichiarazioni

Alessandro Altobelli parla sulle colonne della "Gazzetta dello Sport" in merito alla coppia che infiammerebbe il campionato: Ronaldo-Icardi. L'ex calciatore si esprime sulla convivenza tra i due e sulla sua ipotetica gestione. Ecco quanto dichiarato alla Rosea:





"Cristiano parte laterale, usa il dribbling per accentrarsi, approfitta dei movimenti di Mauro e può scaricare il gran tiro che si ritrova. Quando tutti e due occupano la posizione centrale sono dolori per gli avversari: come fai a fermarli?"



Sulla gestione: "Tutto dipende dall'intelligenza dei giocatori e su questi due non ci sono dubbi. Hanno personalità, forse troppa, ma io dico che più personalità vuol dire più gol".