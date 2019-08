GdS - Alessandro Altobelli: "Icardi? Fossi in lui accetterei..."

Alessandro Altobelli si esprime sulla vicenda che vede coinvolto Mauro Icardi. La leggenda nerazzurra dice la sua ai microfoni della Rosea, dando un consiglio all'argentino ormai finito ai ferri corti col club di Suning:





"Sì, anche solo per vendicarsi con l’Inter. Ma se Paratici prende anche Lukaku, sarà dura succeda. E allora Mauro dovrà cambiare strategia. Accettare altre offerte, magari del Napoli o della Roma. Quando l’inizio del campionato si avvicinerà, sarà troppo grande la voglia di calcio. Fatevelo dire da un ex centravanti: a un bomber vedere alla tv gli altri fare gol fa stare male".



Su un'ipotetica permanenza: "Ecco, se il 3 settembre Icardi fosse ancora ad Appiano Gentile, allora sarebbe meglio per tutti venirsi incontro. Mauro non può buttarsi via così e l’Inter si ritroverebbe di nuovo in rosa uno dei primi 5 attaccanti al mondo. Senza spendere un euro in più…"