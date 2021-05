Gazzetta 'boom': 'Hakimi al Psg!' La 'maxi' offerta cash soddisfa l'Inter

Per la Gazzetta dello Sport ci sono pochi, pochissimi dubbi: "Achraf Hakimi è ai saluti. Era stato il primo acquisto della scorsa stagione, ora sarà il primo giocatore a lasciare dopo lo scudetto. La trattativa tra Inter e Psg è in uno stato molto avanzato, non manca molto per arrivare alle firme. Il club nerazzurro incasserà - Vincenzo D'Angelo-Davide Stoppini nel loro articolo - una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Tutto cash, senza contropartite: si era parlato in un primo momento, proprio su richiesta del club parigino, dell’inserimento del centrocampista argentino Leandro Paredes nell’affare. Ma presto la trattativa si è spostata sul binario che preferiva la società di Zhang". Il quotidiano sportivo ne ricorda il motivo: "Per far fronte alla necessità economiche del club. L’Inter ha bisogno di ottenere un attivo tra i 90 e i 100 milioni di euro dal prossimo mercato. Serve cassa, al netto del discorso plusvalenze. Ecco perché - motivano ancora D'Angelo e Stoppini - l’addio di Hakimi, che pure ha un costo residuo a bilancio di 32 milioni, è comunque conveniente. E permette al club nerazzurro, adesso, di guardare con più calma e fiducia al futuro, per centrare l’obiettivo".

La Gazzetta dello Sport spiega poi che "il piano del club è quello di riuscire a vendere un solo giocatore top, uno dei famosi sette intoccabili dell’era Conte per intendersi. Per arrivare ai 90-100 milioni, ora servirà un grande lavoro del d.s. Piero Ausilio". Come? "Piazzare, facendo cassa, alcuni giocatori meno centrali nel progetto tecnico. O, ancor meglio, quelli di rientro dal prestito". Ecco perché secondo il quotidiano sportivo "si può guadagnare dalla cessione di Joao Mario, che viene da un’ottima stagione allo Sporting con cui ha vinto il campionato portoghese. Il club di Lisbona punta a confermare Joao Mario, che piace anche in Spagna: il centrocampista ha ancora un anno di contratto con l’Inter e quindi è questa la sessione giusta per ottenere qualcosa in cambio. In Portogallo sono convinti che resterà allo Sporting, pronto a investire 8 milioni per l’acquisto definitivo".

D'Angelo e Stoppini nel loro articolo parlano poi di "Nainggolan, che ha chiuso in crescendo l’ultimo campionato a Cagliari ed è centrale nel progetto Semplici in Sardegna. Nainggolan ha un contratto pesante: 4,5 milioni netti a stagione per un altro anno. Al lordo, solo di ingaggio, l’Inter risparmierebbe 9 milioni. Di questi tempi è già qualcosa. Difficile a oggi, invece, farsi un’idea di cosa potrà accadere con Dalbert e Lazaro: di sicuro l’Inter aspetta offerte per poter mettere a referto altre uscite preziose per l’obiettivo finale".