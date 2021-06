Firma oggi! E' già in città il primo acquisto dell'Inter

Firma oggi il primo acquisto dell'Inter. La Gazzetta dello Sport dà notizia dell'annuncio ormai imminente del primo colpo del calciomercato estivo.

Un calciatore che, almeno sulla carta, sarà di contorno nella rosa nerazzurra, ma che promette dedizione e impegno, forte dei suoi trascorsi giovanili già all'Inter.

"E' arrivato in città pure Alex Cordaz, figliol prodigo cresciuto nelle giovanili e per questo utile per la lista Champions: oggi metterà la firma per tornare a casa dopo 17 anni e iniziare una nuova vita da terzo portiere", l'aggiornamento.