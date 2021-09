Fiorentina-Inter: Vlahovic e il 'no' di Commisso. Cosa è successo davvero

Fiorentina-Inter sarà un crocevia importante per il campionato dei nerazzurri. Dopo la roboante vittoria contro il Bologna, i nerazzurri sono infatti attesi da una non scontata conferma contro i lanciatissimi Viola di Vincenzo Italiano. Sarà un match tutto da vivere, quello di questa sera contro Vlahovic e soci.

Vlahovic, appunto. Logico pensare all'ariete dei toscani, vero fiore all'occhiello della squadra del presidente Commisso (leggi qui la polemica fra le due società). L'attaccante piaceva all'Inter per il dopo-Lukaku. Tuttosport analizza oggi la vicenda. Per il quotidiano torinese, i nerazzurri avevano messo in cima ai propri pensieri proprio Vlahovic, ma proprio Commisso ha sempre considerato impossibile la cessione del suo gioiello.

Nessuno spiraglio dal vulcanico patron italo-americano (l'Inter, specifica il giornale, aveva le risorse per provarci, ma non è bastato). Così Vlahovic è rimasto a Firenze e, ora, trascina la squadra di Italiano. Il dopo è noto: a Milano è arrivato Edin Dzeko, oltre a Joaquin Correa. Oggi i due giganti si sfidano in Fiorentina-Inter, un match che si preannuncia spettacolare.

Vlahovic che ha un conto in sospeso pure con Inzaghi: fu infatti l'attaccante serbo, a maggio, a sfilare alla Lazio i sogni Champions con una doppietta, dopo che già all'andata del passato campionato aveva siglato un altro gol ai biancocelesti. Insomma, un cliente storicamente non facile per l'attuale tecnico nerazzurro che, oggi, non vuole altri scherzetti.