Fiorentina-Inter, la probabile: dubbio sulla fascia, Conte rischia i diffidati

L’Inter, reduce dalla sconfitta nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus, scenderà già questa sera in campo in trasferta contro la Fiorentina nel primo anticipo della ventunesima giornata di Serie A.

Come riportato da Tuttosport, Antonio Conte non sembrerebbe intenzionato a fare turnover e questa sera schiererà la miglior formazione possibile. Il tecnico nerazzurro avrebbe solo un dubbio da sciogliere: ovvero chi schierare sulla fascia sinistra tra Perisic, Young e Darmian, con il croato al momento favorito.

Contro i viola dovrebbero partire da titolari anche i tre giocatori diffidati: Bastoni, Brozovic e Barella. In attacco possibile turno di riposo per Lautaro, al suo posto Sanchez che salterà il match di Coppa Italia per squalifica. Per il resto confermato il solito undici visto nelle ultime uscite.

Inter: (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lukaku.