Fiorentina Inter, la moviola: tre gravi sviste penalizzano i nerazzurri

Importante vittoria quella dell'Inter ieri sera al Franchi contro la Fiorentina.

I nerazzurri sono stati capaci di ribaltare lo svantaggio maturato nella prima frazione di gioco, quando i toscani hanno espresso un grande gioco e ha messo sotto gli avversari. Tuttavia, riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono stati diversi episodi che hanno penalizzato la squadra di Simone Inzaghi. In primis il gol del vantaggio. Nico Gonzalez spinge in maniera molto evidente Skriniar. L'azione, secondo la rosea, era irregolare, ed il gol non andava convalidato. La situazione si aggrava ancora di più se si considera che anche il Var non è intervenuto a sostegno dell'arbitro Fabbri.

Sempre nel primo tempo eccessivo il giallo al difensore sloveno, che, nell'intervento che gli costa l'ammonizione, tocca prima il pallone, e poi l'avversario. Infine un'altra svista riguarda il fallo di mano non punito di Biraghi, che avrebbe concesso all'Inter una punizione dal limite. L'irregolarità avviene fuori dall'area di rigore, ragione per la quale il Var non era autorizzato ad intervenire. Corrette le valutazioni sul gol di Darmian (tenuto in gioco dal difensore avversario) e sull'espulsione di Nico Gonzalez. Quest'ultimo prima protesta platealmente per il mancato giallo a Bastoni, poi si esibisce in un applauso polemico contro Fabbri. Giusta l'espulsione.