Fiorentina-Inter: come stanno Correa e Vidal? Facciamo il punto

Joaquin Correa e Arturo Vidal sono in dubbio per Fiorentina-Inter in programma domani, martedì 21 settembre, al Franchi.

El Tucu, durante la partita contro il Bologna (qui puoi rivivere le emozioni del 6-1), ha rimediato un brutto colpo al bacino. "Pur in miglioramento - scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi - l'argentino continua ad avvertire dolore per la contusione rimediata al bacino". Ricordiamo che gli accertamenti, eseguiti già sabato sera alla clinica Humanitas (leggete qui il comunicato ufficiale della società) hanno escluso fratture. "È chiaro, però, che la botta al momento ancora lo condiziona. E non è il caso - secondo il quotidiano sportivo - di affrontare il rischio che, correndo male, l'attccante possa incorrere in qualche scompenso a livello muscolare". Per questo motivo nelle prossime ore verrà fatto il punto della situazione. Correa, comunque, domani a Firenze, al massimo potrà partire dalla panchina.

Secondo il Corriere dello Sport "la convocazione è l'obiettivo anche di Vidal". Il cileno è finito ko prima di Inter-Bologna (qui il nostro approfondimento). Domenica il cileno si è limitato a un lavoro differenziato: "L'affaticamento alla coscia destra - racconta il quotidiano romano - non è ancora smaltito". Simone Inzaghi, almeno per il centrocampo, non deve fare il conto con molti problemi. Molto probabilmente ci sarà infatti il ritorno, fin dal 1', di Hakan Çalhanoğlu senza dimenticare Matias Vecino, Roberto Gagliardini e Ivan Perisic. Il discorso cambia totalmente per l'attacco: Edin Dzeko avrebbe dovuto riposare contro il Bologna invece ha giocato tre quarti della partita. E poi c'è Alexis Sanchez: il cileno ha smaltito l'infortunio, che ha caratterizzato la sua estate, ma la sua condizione atletica non è (ovviamente) ancora al top.

Intanto la vigilia di Fiorentina-Inter è stata 'incendiata' dalle parole del presidente della Viola, Rocco Commisso, che ha frontalmente attaccato i nerazzurri: cliccate qui per la sua intervista.