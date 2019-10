Fatturato, è boom Inter: arriva la mossa di Suning che fa sognare i tifosi

Boom Inter. La società nerazzurra, sul piano del fatturato, corre tantissimo e sta facendo passi da gigante, soprattutto grazie al settore commerciale. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, analizza i ricavi commerciali e rivela una mossa di Suning.

"Ammontano a 152,7 milioni (138,8 nel 2017-18), quasi il triplo del Milan, anche se la Juve di CR7 ha effettuato il sorpasso a quota 170. E proprio sul solco dei bianconeri è stato deciso di riacquistare i diritti di retail e licensing da Nike: l’Inter da novembre gestirà in proprio la rete di vendita dei suoi prodotti, con l’aspettativa di fare il boom in Cina, dove Suning potrà operare come distributore.

Una svolta epocale per i nerazzurri, che potranno quindi sfruttare a pieno la rete di distribuzione asiatica di Suning. E tutto dal primo novembre: in arrivo una valanga di milioni di euro per la società senza dover aspettare il prossimo anno."