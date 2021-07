Europei 2020, Barella: il passo indietro e la paura per i palloni persi

Europei 2020, Barella: il talento dell'Inter, dopo la prestazione sontuosa contro il Belgio nei quarti di finale, impreziosita anche con il gol del momentaneo 1-0, si oscura nella semifinale contro la Spagna.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 7 luglio, non gli concede infatti la sufficienza piena per gli 84' giocati contro le Furie Rosse. La pagella dei giornalisti Fabio Licari e Filippo Maria Ricci spiega infatti che per Barella c'è stato "impegno ma altrettanta confusione e un paio di palloni persi da paura. Non frena Busquets, non s’inserisce". Il voto è dunque 5,5. Insomma: per il centrocampista dell'Inter un passo indietro dopo gli elogi ricevuti dopo il Belgio.

Ora Barella e l'Italia attendono la finale di domenica, 11 luglio, a Wembley. L'avversario sarà la 'favola' Danimarca oppure l'Inghilterra della 'golden generation' guidata da Harry Kane e Raheem Sterling. Chiunque sia lo sfidante per un titolo che manca da 53 anni, una cosa è certa: l'Italia avrà bisogno del miglior Barella.