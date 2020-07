Europa League Inter, rientro in Italia in caso di eventuale quarto di finale

Mancano sempre meno giorni alla ripresa e di conseguenza agli atti conclusivi dell'Europa League che si disputeranno in Germania. L'Inter, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe manifestato l'intenzione di rientrare in Italia in caso di passaggio al turno successivo, ricevendo l'ok dalla Uefa. Quest'ultima, anche se non del tutto d'accordo con questo tipo di linea, avrebbe in ogni caso preferito la permanenza dei nerazzurri in un ritiro individuato successivamente in zona.

il club di Via della Liberazione disputerà l'ottavo di finale contro il Getafe mercoledì 5 agosto alla" Veltins-Arena"di Gelsenkirchen mentre in caso di passaggio del turno, incontrerebbe alla "Dusseldorf Arena" la vincente di Rangers-Bayer Leverkusen.

L'Inter ha tutte le carte in regola per arrivare in fondo a questa competizione, dando sicuramente di conseguenza un altro volto a questa stagione.