Europa Inter, Godin-Moses-Young: cinque Europa League in tre

Europa-Inter, i nerazzurri di Antonio Conte si apprestano ad affrontare il Leverkusen domani sera in gara secca - alle 21:00 - nei quarti di finale di Europa League. L'esperienza sarà il fattore determinante in questa fase conclusiva con la corsa verso la finale di Colonia. Come scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri dovranno fare affidamento su tre uomini che insieme hanno collezionato ben 5 vittorie della Coppa ovvero: Diego Godin, Ashley Young e Victor Moses.

Ebbene sì loro tre messi insieme hanno collezionato la bellezza di cinque Europa League. In una squadra che in generale ha poca esperienza nelle sfide europee ed ad eliminazione diretta il loro apporto sarà fondamentale per cercare di raggiungere un titolo che in generale in Italia manca dal 1999 - quando la coppa era ancora denominata Coppa Uefa - con la vittoria del Parma. Non a caso nell'ultimo impegno - conclusosi con la vittoria degli uomini di Conte per 2-0 contro il Getafe - in campo c'erano sia l'inglese che l'uruguaiano, mancava solo Moses che non è entrato per motivazioni prettamente tattiche.

Per quanto riguarda il difensore centrale, Diego Godin ne ha vinte due una nella stagione 2011-12 contro l'Athlethic e la seconda sette stagioni dopo - nel 2018-19 - battendo il Marsiglia. Ashley Young invece l'ha vinta - anche se dovette rinunciare alla finale per un infortunio - nella stagione 2016-17. Moses ne ha vinta una nel 2012 con Benitez in panchina - segnando pure quattro reti - e partecipò alla fase a gironi dell'edizione vinta poi dal suo Chelsea con in panchina Sarri, prima di essere mandato in prestito al Fenerbahçe.