Esposito Inter, si va verso il prestito: Torino in pole

L'Inter e la sua dirigenza hanno idee più che chiare sul futuro di Sebastiano Esposito. Il giocatore, prodotto del vivaio nerazzurro, ha esordito durante questa stagione alla tenera età di 18 anni, dimostrando di avere il giusto carattere e la giusta determinazione per poter far bene nel calcio italiano. Come riportato da Tuttosport questa mattina, la priorità ora più che mai è quella di rinnovare il contratto fino al 2025 con un ingaggio che salirà a 600 mila euro netti più bonus, così da evitare un Zaniolo bis.

Allo stesso tempo però, l'obiettivo della proprietà è quello di farlo maturare giorno dopo giorno motivo per il quale starebbe valutando un prestito. Il club più attivo è sicuramente il Torino di Urbano Cairo, ma anche Parma e Atalanta sarebbero forti sul giocatore.