Esposito Inter, il giovane attaccante va in prestito alla Spal: Ferrara attende

Crescere per poi tornare alla base. Il piano della dirigenza nerazzurra per Sebastiano Esposito è abbastanza chiaro: il club di Viale della Liberazione ha intenzione di valorizzare il ragazzo ma in mancanza di spazio in prima squadra, ha deciso di conseguenza di cederlo in prestito così da poter rafforzare il proprio bagaglio di esperienza.

A spuntarla alla fine, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è stata la Spal che disputerà il prossimo campionato di Serie B. Il giocatore ha ben accettato la proposta dei ferraresi, raggiungendo così anche suo fratello Salvatore.