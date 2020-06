Esposito, Atalanta e fiorentina su di lui. Si lavora ad uno scambio?

Sebastiano Esposito lascerà con ogni probabilità l'Inter nel corso di quest estate per andare a fare esperienza in un altro club di serie A. I nerazzurri vorrebbero cederlo in prestito, così da mantenere la proprietà del cartellino. Tuttavia sarebbe arrivata, stando a quanto riportato da Tuttosport, una richiesta ufficiale dell'Atalanta, che vorrebbe acquistare il giovane talento a titolo definitivo.

Esposito sarebbe infatti il giocatore ideale per gli schemi di Gasperini. L'Inter imposterebbe la trattativa sulla falsa riga di quanto fatto per Pinamonti. Il giocatore verrebbe quindi si ceduto a titolo definitivo, ma con un diritto di recompra che verrebbe riconosciuto ai nerazzurri.

Un altro club che avrebbe messo gli occhi sull'attaccante classe 2002 è la Fiorentina. L'Inter potrebbe preferire questa soluzione, in quanto potrebbe intavolare un'operazione in cui rientrerebbe anche Federico Chiesa.