Eriksen, un mese dall'incidente. La Gazzetta: "Questa la tabella di marcia"

Christian Eriksen un mese fa teneva tutti col fiato sospeso. Il drammatico black-out che lo ha visto protagonista nella prima gara della Danimarca all'Europeo conclusosi ieri, ha sconvolto tutti, ma per fortuna si è risolto nel migliore dei modi.

Ma cosa prevede ora l'agenda del danese? La Gazzetta dello Sport fa il punto: "Alla fine di questa settimana è in programma l’arrivo di Christian a Milano. La tabella di marcia questo racconta. Non c’è ancora la certezza e la spiegazione è semplice: nelle prossime ore Eriksen e il club nerazzurro faranno nuovamente il punto, se il danese dovesse chiedere qualche giorno in più di relax, l'Inter certo non si opporrebbe, del resto non è una settimana in più o in meno che fa le differenza, in questa situazione".

"Non è questa l’ora delle decisioni, non può esserla, perché non c’è neppure uno scenario definito intorno al quale ragionare. Ma sarà lui a dover capire innanzitutto se avrà davvero voglia di continuare. Qui il ragazzino che senza il pallone non sapeva neppure immaginarsi, dovrà necessariamente –e diremmo fortunatamente– anche confrontarsi con la famiglia, valutare, capire innanzitutto se andare avanti", la ricostruzione del quotidiano.