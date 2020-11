Eriksen, separazione certa a gennaio. Scambio con l'Arsenal?

Eriksen partirà sicuramente durante la sessione di mercato invernale a gennaio. Questo è quanto scritto questa mattina dal Corriere dello Sport. L'avventura nerazzurra del danese sembra quindi essere destinata a concludersi ad un anno esatto dal suo inizio. Il malcontento mostrato nelle ultime settimane, e le parole pronunciate più volte dal ritiro della Danimarca sembrano portare a questa inevitabile conclusione.

E su di lui sono pronte a piombare diverse squadre inglesi. In primis l'Arsenal, pronto ad intavolare uno scambio che coinvolgerebbe un altro giocatore non più considerato inamovibile, ossia Xhaka. Lo svizzero classe 1992, scrive il quotidiano romano, non ha le caratteristiche di Kanté, sogno di mercato di Conte, ma sembra essere comunque più funzionale di Eriksen nel centrocampo dell'Inter.

I club dovranno poi eventualmente mettersi d'accordo sulle valutazioni dei due cartellini. Interessate anche lo United ed il Chelsea. Nel caso dovessero farsi avanti i Blues di Abramovich si potrebbe tornare a parlare di Kanté, ma secondo il CDS non arrivano segnali incoraggianti Nè per lui né per Emerson Palmieri (scelta numero uno di Conte per la sinistra).