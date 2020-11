Eriksen, rottura totale e addio? Due le strategie per sostituirlo

Eriksen, come già accaduto in diverse circostanze, ha parlato dal ritiro della sua nazionale, esprimendo lo sconforto per quello che sta vivendo all'Inter. Il danese ieri si è espresso dicendo che non sa per quale motivo non sta giocando, nonostante i tifosi lo vogliano sempre in campo. E' da chiedere a Conte il motivo di questo.

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha riportato la notizia secondo la quale queste dichiarazioni porterebbero inevitabilmente ad una rottura con conseguente addio già a gennaio. Sullo sfondo c'è sempre il PSG, che è pronto a fare un'offerta per il trequartista. I francesi metterebbero sul piatto il cartellino di Paredes, già proposto come contropartita in altre trattative (Icardi, Skriniar, Brozovic).

L'argentino potrebbe stuzzicare l'Inter, ma Conte ha sempre in testa un altro nome. L'idea del tecnico sarebbe quella di monetizzare dalla cessione di Eriksen e dare l'assalto a Kanté, che dai rumors che circolano i Inghilterra potrebbe lasciare il Chelsea (su di lui anche lo United).