Eriksen, oggi a Milano? Parlerà coi dirigenti: cosa succede ora

Eriksen e l'Inter si riabbracciano. La Gazzetta dello Sport aggiorna oggi sul rientro a Milano del fuoriclasse danese, vittima lo scorso giugno di un malore in campo. "Stavolta ci siamo, davvero: Eriksen sta per tornare a Milano e all’Inter, potrebbe farlo già oggi, comunque avverrà in queste ore. E la prima cosa che farà sarà andare ad Appiano a salutare i suoi compagni di squadra".

Ma cosa attende ora Eriksen? Il quotidiano spiega: "Eriksen ripeterà esattamente tutti gli esami cardiologici a cui si è sottoposto a Copenaghen, dopo l’arresto cardiaco. Servono a lui, servono all’Inter. A Christian innanzitutto, anche per chiarire se la miocardite che ha generato il malore è stata di natura infettiva o meno. Non è detto si trovi una risposta, in tal senso. Il danese spera ovviamente che questi esami accertino la natura infettiva del problema, che poi ha portato all’installazione del defibrillatore sottocutaneo. Se così fosse, infatti, il centrocampista avrebbe almeno una chance di tornare a giocare nel campionato italiano".

Intanto, "Eriksen avrà certamente l’occasione di parlare a lungo con i dirigenti. E magari si capirà davvero la sua determinazione nel voler tornare il prima possibile a calciare un pallone".

Insomma, tanta fiducia e voglia di ripartire. Quantomeno di tornare alla normalità e a respirare aria di spogliatoio. In attesa dei verdetti, è il tempo dei sorrisi ritrovati. Eriksen e l'Inter non è storia finita a giugno.