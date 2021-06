Eriksen, la scelta dell'Inter: sarà in ritiro con la squadra. Scelta simbolica

L'Inter vuol stare al fianco di Eriksen e coinvolgerlo nelle logiche di gruppo. La Gazzetta dello Sport spiega oggi le intenzioni nerazzurre in vista del ritiro estivo.

"Inter e giocatore insieme stileranno un’agenda. L’idea è appunto quella di riunire Eriksen con i suoi compagni, almeno quelli non in vacanza post Europeo o addirittura ancora in campo, e favorire così pure la conoscenza con il nuovo allenatore Simone Inzaghi. Una scelta simbolica, un segnale di vicinanza da parte del club, che lo sente ancora parte integrante del gruppo", spiega il quotidiano.

Eriksen, dunque, resterà al centro del progetto, nonostante tutto. Quanto al monitoraggio delle sue condizioni, l'Inter - appena Eriksen tornerà in Italia - farà svolgere a Eriksen ulteriori esami dopo quelli già effettuati nei giorni seguenti il malore, a Copenaghen.

Il quotidiano rimarca inoltre che Zhang, al momento dell'acquisto di Eriksen, ha stipulato un’assicurazione sul cartellino del giocatore. Sarà a metà luglio che la vicenda troverà qualche risvolto più chiaro e si capirà se Eriksen potrà tornare a giocare o meno. Il 2021 di Eriksen, almeno in campo, è comunque concluso.