Eriksen Inter, ora si è davvero vicini ad una svolta importante

Eriksen Inter, sembra essere arrivato il momento di una svolta importante per il danese, stando a quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport. Il giocatore arrivato a gennaio non è mai esploso in nerazzurro. Nel poco spazio che Conte gli ha concesso a cavallo di queste due stagioni non ha saputo mettere in mostra le sue qualità.

Ora Eriksen, scrive il quotidiano romani, è per il tecnico addirittura una fonte di nervosismo, ragione per la quale si sta meditando un addio già nella prossima sessione di calciomercato. In estate Borussia Dortmund, Hertha Berlino e PSG avevano tentato la strada del prestito, ma sia i nerazzurri che il giocatore si sono opposti a questa soluzione.

La linea non è cambiata, ma il passare del tempo potrebbe avere l'effetto di portare ad una situazione differente in cui l'Inter decida di aprire a questa possibilità. Il rischio infatti è che il perpetrarsi di questa anomala vicenda porti a scendere ancora di più il prezzo di Eriksen. Resta comunque il fatto che l'ipotesi di vederlo lontano da Milano già a gennaio è più che concreta.