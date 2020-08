Eriksen Inter, l'arma in più di Conte: toccherà a lui sostituire Sanchez

Da oggetto misterioso ad arma in più. E' la parabola più che strana di Christian Eriksen il quale, più volte criticato per le sue prestazioni non all'altezza, contrariamente a quanto auspicato dai più, è riuscito fra Getafe negli ottavi di finale e Leverkusen nei quarti, a dire la sua. Il fantasista danese, giocatore dalle indubbie qualità, può essere veramente l'uomo in più di questa Inter in quanto, soprattutto in gare secche, classe ed esperienza potrebbero riuscire ad emergere maggiormente.

L'ex giocatore del Tottenham sembra si stia inserendo sempre di più nello scacchiere tattico di Conte e non a caso, la rete contro il Getafe e la prestazione convincente da subentrato contro il Leverkusen confermano ciò. E' quanto riportato dal Corriere della Sera che sostiene come il danese non sia più un corpo estraneo e come egli stesso abbia reagito con carattere alle panchine e ai pochi minuti giocati.

Inoltre, ora più che mai, l'ex Ajax sarà chiamato a sostituire in semifinale lo stesso Sanchez, infortunatosi nei quarti di finale. Egli è in grado di ricoprire più ruoli ed oltre al trequartista, potrebbe benissimo far da spalla a Lukaku in attacco. Conte ed Eriksen sembrano essere finalmente sulla stessa linea d'onda e ciò non può che essere una buona notizia in quanto grazie ad una condizione e fiducia ritrovata, potrebbe condurre l'Inter, attraverso classe e talento, in finale di Europa League.