Eriksen Inter, c’è la svolta per l’addio: pronto lo scambio di prestiti col Psg

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro di Christian Eriksen. Il danese, dopo essersi accordato anche con la società, è alla ricerca di una nuova squadra per giocare con continuità. Con L’ arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina del Paris Saint-Germain, il club francese è in pole position per il trequartista danese.

Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, il tecnico argentino sarebbe pronto a riaccoglierlo e avrebbe già dato il suo ok allo scambio con Leandro Paredes, considerato funzionale agli schemi di Antonio Conte. I due club dovrebbero incontrarsi i prossimi giorni per provare a chiudere l’operazione. Le parti starebbero pensando ad uno scambio di prestiti fini al termine della stagione; una soluzione che farebbe comoda sia alle società che ai giocatori.

Una cessione in prestito permetterebbe di continuare a usufruire dei benefici del Decreto Crescita. Se andasse via a titolo definitivo, quindi, l’Inter perderebbe quei benefici e le tasse sullo stipendio verrebbero raddoppiate (da 10 milioni a 15 lordi). Ecco perché a Marotta l’idea di cederlo solo in prestito va bene, perché se tornasse entro giugno non perderebbe l’anno fiscale italiano. Anche Paredes potrebbe approfittare dello sconto, essendo lontano dall'Italia da tre anni.